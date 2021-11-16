Более 100 корабелов удостоены наград за создание ракетоносца "Борей-А"

Как стало известно "Российской газете", государственных наград удостоены более ста (по некоторым данным - более 120) участников широкой научно-производственной кооперации, включая ведущее конструкторское бюро ЦКБ МТ "Рубин", разработчиков отдельных систем из профильных НИИ и КБ, изготовителей оборудования и, конечно, корабелов "Севмаша", где все было собрано воедино, заведено на стапель и в результате семи лет напряженной работы стало стратегическим подводным крейсером четвертого поколения "Князь Владимир".