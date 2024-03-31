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Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ВСУ

Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ВСУ

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины Анатолий Прокудин с позывным «Акула» рассказал, что его признали годным к службе в войсках, несмотря на психическое расстройство и судимость в связи с тяжкими преступлениями.

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