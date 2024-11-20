Выбираем правильный Chery — Tiggo 7 в топе или базовый Tiggo 8

Многие задаются важным вопросом – какую модель в ряду того или иного автопроизводителя выбрать. Взять модель классом ниже, но в самой дорогой комплектации, или выбрать модель классом выше, но в базовом оснащении? Мы продолжаем разбираться с этим вопросом – теперь на примере двух популярных кроссоверов Chery: Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Ultra за 3,4 миллиона рублей, в версии Dreamline за те же 3,4 миллиона рублей.