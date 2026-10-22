Владимир Путин согласовал масштабные перестановки в правительстве Михаила Мишустина. Антон Силуанов получит пост вице-премьера, сохранив руководство Минфином, Ирина Окладникова сменит Дмитрия Григоренко, а Олег Кожемяко — Юрия Трутнева.
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