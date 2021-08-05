Россия совершает опасную ошибку, вкладывая триллионы рублей за рубеж

В последние два десятилетия Россия активно вкладывается в зарубежные проекты. Так, по данным агентства «Рейтар», начиная с 2006 года, правительство РФ и госкомпания «Роснефть» выдали Венесуэле кредитов на общую сумму в 17 миллиардов долларов.
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