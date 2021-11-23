В НАСА рассказали, сколько лет можно не беспокоиться о столкновении астероидов с Землей

В настоящее время ни один из известных ученым астероидов не представляет угрозы для Земли. Сколько лет можно не беспокоиться о столкновении астероидов с планетой, рассказал заместитель руководителя НАСА (NASA) Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).
В настоящее время ни один из известных ученым астероидов не представляет угрозы для Земли. Сколько лет можно не беспокоиться о столкновении астероидов с планетой, рассказал заместитель руководителя НАСА (NASA) Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen).
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