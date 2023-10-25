В ОЖИДАНИИ КАТАСТРОФЫ? РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ - ВРАГ ЗАСЕЛ ВНУТРИ

Александр Лагуткин Гостарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в огороженных вахтовых поселках с закрытым режимом. Отработали два-три месяца и под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является ценным специалистом.

Уя Уфимцев я Когда же все эти нерусские алигархи нажрутся? Ответ - никогда, такова природа зверского облика капитализьма. Который вся эта нечисть вот уже 30 лет как успешно "строит" в России. Увы, успешно, потому что нет организованной силы, чтобы этим врагам Отечества противостоять. А властная вертикаль покрывает все эти годы это бл@@@во... Она сама - сплошь мильярдеры и мильёнеры, с двумя-тремя европейскими паспортами. То есть, если по-сталински, вот они - враги российского и, прежде всего, русского народа. Их даже искать не надо, да они и не прячутся особо... Потому как - все в их руках, и они думают, что - они бессмертные... Время все расставит по местам...