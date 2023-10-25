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В ОЖИДАНИИ КАТАСТРОФЫ? РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ - ВРАГ ЗАСЕЛ ВНУТРИ

В ОЖИДАНИИ КАТАСТРОФЫ? РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ - ВРАГ ЗАСЕЛ ВНУТРИ

Накануне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал очень важные слова о миграционном кризисе, поглощающем Россию.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Гостарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом.  Проживание и отдых между сменами в огороженных вахтовых поселках с закрытым режимом.  Отработали два-три месяца и под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить.  Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию.   Отработали и домой.  Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы.  Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или  не соответствует требованиям.  И запретить гражданство   целому табору  родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением,  что данный человек является ценным специалистом.
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4 д.
Уя
Уфимцев я
Когда же все эти нерусские алигархи нажрутся? Ответ - никогда, такова природа зверского облика капитализьма. Который вся эта нечисть вот уже 30 лет как успешно &quot;строит&quot; в России. Увы, успешно, потому что нет организованной силы, чтобы этим врагам Отечества противостоять. А властная вертикаль покрывает все эти  годы это бл@@@во... Она сама - сплошь мильярдеры и мильёнеры, с двумя-тремя европейскими паспортами. То есть, если по-сталински, вот они - враги российского и, прежде всего, русского народа. Их даже искать  не надо, да они и не прячутся особо... Потому как - все в их руках, и они думают, что - они бессмертные... Время все расставит по местам...
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4 д.
Татьяна Кибишева
Время - понятие растяжимое и много чего может произойти такого, что уже невозможно расставить по местам. Утрата идентичности, утрата самостоятельности, утрата уверенности в защите государством, в котором сейчас много чего продается и предается!
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4 д.

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