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Царьград

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Пьют дома, сдают за границей. Жители Германии зарабатывают на пустых бутылках в Австрии

Пьют дома, сдают за границей. Жители Германии зарабатывают на пустых бутылках в Австрии

Жители Германии сдают пустые бутылки в соседней стране целыми фурами. Немецкие пивовары и магазины начали считать убытки.

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