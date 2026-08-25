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Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского

Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского

Власти Южной Кореи снова отказались предоставлять Украине ракеты-перехватчики для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также другие виды вооружений, которые потребовал у Сеула Владимир Зеленский .

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