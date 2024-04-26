Компания Alphabet объявила о первом в своей истории выплате дивидендов

Корпорация Alphabet Inc., куда входит известный технологический гигант Google, сообщила об увеличении своей чистой прибыли и общих доходов в первом квартале 2024 года, превысив ожидаемые аналитиками результаты.
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