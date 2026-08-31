Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт назвала самые популярные схемы мошенников к 1 сентября

Эксперт назвала самые популярные схемы мошенников к 1 сентября

Мошенники в преддверии первого сентября активизировали новые схемы обмана. Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала Zvezdanews, как обойти уловки злоумышленников.

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