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Мост между прошлым и настоящим: в драмтеатре Вышнего Волочка открыли аллею и выставку

Аллея памяти и «Театральный вернисаж»: праздничные выходные в Вышневолоцком драмтеатре. Вышневолоцкий областной драматический театр готовится отметить 130‑летие со дня основания — юбилей состоится 6 декабря.

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