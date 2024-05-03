Шеф-повар Спиваков: в куличи к Пасхе можно добавить шоколад или варенье

Приготовить пышный кулич к Пасхе несложно, для этого нужны 1 кг муки, 350 г сахара, по 10 г соли и ванилина, 500 мл молока, 300 г сливочного масла, шесть куриных яиц, 15 г сухих дрожжей, 300 г изюма и 100 г цукатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии