«Мстителей» и третью «Дюну» покажут в России не раньше весны

Кадр из фильма «Мстители: Судный день» / © Marvel Studios Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» сейчас не планируются к выпуску в российский прокат ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте 2027 года.