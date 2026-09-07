Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 139 подписчиков

«Мстителей» и третью «Дюну» покажут в России не раньше весны

«Мстителей» и третью «Дюну» покажут в России не раньше весны

Кадр из фильма «Мстители: Судный день» / © Marvel Studios Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна: Часть третья» сейчас не планируются к выпуску в российский прокат ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте 2027 года.

Вернуться к статье