В России предложили ввести пособие для ухаживающих за тяжелобольными родными

Серьезная болезнь одного из членов семьи нередко приводит к потере дохода еще одним человеком В России предложили ввести федеральную выплату не ниже одного МРОТ для граждан, которым пришлось отказаться от работы ради постоянного ухода за тяжелобольным родственником.