В России предложили ввести пособие для ухаживающих за тяжелобольными родными

Серьезная болезнь одного из членов семьи нередко приводит к потере дохода еще одним человеком В России предложили ввести федеральную выплату не ниже одного МРОТ для граждан, которым пришлось отказаться от работы ради постоянного ухода за тяжелобольным родственником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК В России предложи...
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым