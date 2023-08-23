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Пепе может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Вингер «Арсенала» отказался от трансфера в «Бешикташ»

Пепе может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Вингер «Арсенала» отказался от трансфера в «Бешикташ»

По информации RMC Sport, чемпионат Саудовской Аравии является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Пепе.

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