Милявская после отмены концертов обратилась к тем, кто разрушает ее карьеру

Певица Лолита Милявская призналась, что её гастрольный тур отменили. Лолита Милявская отреагировала на новость о том, что организаторы приняли решение об отмене всех концертов в рамках её запланированного гастрольного тура.
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