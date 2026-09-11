Путин на полях саммита БРИКС провел встречу с премьером Малайзии Ибрагимом.Новость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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