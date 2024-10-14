«Деловая Россия» поможет ювелирам получать качественное сырье

Ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин в начале октября вошел в топ-15 дизайнерских брендов мира. Признание владелец дома MOISEIKIN получил на международной выставке Jewellery & Gem World Hong Kong в Гонконге (Китай).
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