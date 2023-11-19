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Чет Холмгрен 3-очковым с разворота под сирену перевел игру с «Голден Стэйт» в овертайм

Чет Холмгрен 3-очковым с разворота под сирену перевел игру с «Голден Стэйт» в овертайм

«Оклахома» в дополнительной 5-минутке в гостях справилась с «Голден Стэйт» – 130:123. «Уорриорз» вышли вперед за 1,6 секунды до финальной сирены после трехочкового форварда Эндрю Уиггинса.

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