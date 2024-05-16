Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

В прошлом году в Москве стартовал проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Он был создан для того, чтобы старшеклассники и учащиеся колледжей могли научиться анализировать исторические материалы, хранящиеся в Главархиве.
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