Машина вылетела на встречку и попала под трал в Краснодаре, погиб человек

Машина вылетела на встречку и попала под трал в Краснодаре. В ДТП погиб один человек. Об этом 16 сентября рассказал телеканал РЕН ТВ.
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