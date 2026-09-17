Во Владимире осужденный педофил пытается возродить «Духовный центр»

Во Владимире Сергей Никологорский, ранее осужденный за сексуальное насилие над малолетними, пытается возродить созданный им несколько десятилетий назад «Духовный центр».
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