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Рязанские новости

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Во Владимире осужденный педофил пытается возродить «Духовный центр»

Во Владимире осужденный педофил пытается возродить «Духовный центр»

Во Владимире Сергей Никологорский, ранее осужденный за сексуальное насилие над малолетними, пытается возродить созданный им несколько десятилетий назад «Духовный центр».

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