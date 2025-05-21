ВСС утверждена новая редакция внутреннего стандарта страхования ответственности участников договора строительного подряда

Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) утвердил новую редакцию внутреннего стандарта ВСС - «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» (далее – внутренний стандарт ВСС).