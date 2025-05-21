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  • Егор Горшков
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ВСС утверждена новая редакция внутреннего стандарта страхования ответственности участников договора строительного подряда

ВСС утверждена новая редакция внутреннего стандарта страхования ответственности участников договора строительного подряда

Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) утвердил новую редакцию внутреннего стандарта ВСС - «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» (далее – внутренний стандарт ВСС).

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