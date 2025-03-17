В России могут скорректировать правила приема на платные отделения вузов

Эксперты в сфере образования обсуждают возможность корректировки правил платного приема в вузы. Как пояснила президент Российской академии образования Ольга Васильева, нововведения могут коснуться специальностей, на которые нет спроса на рынке труда, в понедельник, 17 марта, РИА Новости.
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