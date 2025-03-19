Петербургское УФАС признало «Реставрацию» недобросовестным подрядчиком

Компания нарушила договор с некоммерческой организацией Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы включило компанию «Реставрация» в реестр недобросовестных подрядных организаций из-за нарушений договора с некоммерческой организацией «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
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