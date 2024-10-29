"Не допишешь — не получишь зарплату": Врачи бегут из больниц от нищеты и лжи. Заменить их смогут, вы не поверите - почтальоны

С бунтом врачей разбираться полпреду-фронтовику Жоге. Медики пожаловались Путину, что их заставляют ходить строем на "линейки" Коллаж Царьграда Городская больница крупного уральского города лишилась более ста сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии