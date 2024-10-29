"Не допишешь — не получишь зарплату": Врачи бегут из больниц от нищеты и лжи. Заменить их смогут, вы не поверите - почтальоны

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Александр Почекунин
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Андрей Пищулин
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26 мин.
лл
лина любимцева
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