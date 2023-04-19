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Лариса Куклина: «Сезоном довольна. Не все получилось, однако именно это и движет нами, чтобы становиться лучше»

«Сезон подошел к концу, а у меня до сих пор нет поста – не порядок! Однозначно сезоном довольна, не все получилось, однако именно это и движет нами, чтобы становиться лучше! Благодарна каждому, кто помогал, кто был рядом, спасибо за поддержку и хорошее настроение на протяжении всего сезона.

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