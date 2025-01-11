В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололеда. Жителей и гостей Северной столицы предупредили, что днем в субботу на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности.
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