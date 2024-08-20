Завершаются переговоры ЕАЭС с Индонезией о создании зоны свободной торговли

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индонезией о создании зоны свободной торговли находятся на финальной стадии, заявил 20 августа в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
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