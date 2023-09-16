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ЦСКА о срыве трансфера Велингтона: «Не закрывать сделку – сложное, но единогласное решение. Результаты медкомиссии были не совсем полными»

ЦСКА о срыве трансфера Велингтона: «Не закрывать сделку – сложное, но единогласное решение. Результаты медкомиссии были не совсем полными»

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан‑Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна.

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