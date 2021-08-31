Секреты Вашего стиля

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Аксессуар 90-х: 30 свежих способов, как и с чем носить поясную сумку

Аксессуар 90-х: 30 свежих способов, как и с чем носить поясную сумку

Если все, что вы знаете о поясных сумках, – это та жуткая неоново-розовая, которую носила ваша мама в 80-х, пришло время в корне пересмотреть мнение о них! Поясные сумки, также известные как бананки, теперь доступны в разных стилях и цветах.

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