Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Крепкий
    Это не ко мне,а к Макару которого очень беспокоит почему за то чем его наполнили приходиться расплачиваться с такой ...Путин сказал заме...
  • Евгений Крюков
    Человек это сосуд ..... Чем его наполнили, то и этого сосуда как из унитаза всё и  вытекает, а это ваши АВАТАРЫ смерд...Путин сказал заме...
  • Silver Kont
    Так, ёбаный казахчушка, пасть закрой и сиди тихо! Вы до хуя чего должны, только добрый дядя вова вам напрямую пока не...Белоусов ясно дал...

Новая песня Пугачевой об убогих гражданах России

Новая песня Пугачевой об убогих гражданах России

Юрий Кот   Я рад, что новый "хит" релокантки Пугачевой остался почти незамеченным. Забвение — это лучшее, это то, что от нас требуется, чтобы эти русофобы навсегда покинули наше общественное пространство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dverry garry
Охуительно содержательный текст
Ответить
12 час.
Александр Николаевич
В детстве весной мы налимов ловили на лягушек. НО, прежде чем ее надеть на крючек, нужно встать ей на одну лапку... Надеюсь поняли, почему мне ЭТО вспомнилось...!?
Ответить
12 час.
Vlad Dirkin
Я не понял... Это пУгало рэп так зачитывает?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх