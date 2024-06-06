Юрий Кот Я рад, что новый "хит" релокантки Пугачевой остался почти незамеченным. Забвение — это лучшее, это то, что от нас требуется, чтобы эти русофобы навсегда покинули наше общественное пространство.
Новая песня Пугачевой об убогих гражданах России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dverry garry
Охуительно содержательный текст
Ответить
12 час.
Александр Николаевич
В детстве весной мы налимов ловили на лягушек. НО, прежде чем ее надеть на крючек, нужно встать ей на одну лапку... Надеюсь поняли, почему мне ЭТО вспомнилось...!?
Ответить
12 час.
Vlad Dirkin
Я не понял... Это пУгало рэп так зачитывает?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии