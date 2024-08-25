В новом видео, посвященному истребителям F-16, ВВС Украины случайно (или нет) раскрыли местонахождение машин.
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В новом видео, посвященному истребителям F-16, ВВС Украины случайно (или нет) раскрыли местонахождение машин.
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