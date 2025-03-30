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США преобразуют свои войска в Японии до уровня боевого командования

США преобразуют свои войска в Японии до уровня боевого командования

Американские военные приступят к модернизации своей миссии в Японии до уровня боевого командования и усилят военное сотрудничество с Токио на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа считает сдерживание Китайской Народной Республики своим главным приоритетом, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

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