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В первый день президентских выборов в Астраханской области проголосовали более 270 тысяч избирателей

В первый день президентских выборов в Астраханской области проголосовали более 270 тысяч избирателей

Это более трети от количества обладающих избирательным правом в регионе. По данным Астраханской областной избирательной комиссии, 15 марта на 20:00 (то есть на время закрытия избирательных участков) в Астраханской области своим избирательным правом воспользовались 270 523 человека - это 38,42% от всех избирателей региона.

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