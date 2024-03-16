В первый день президентских выборов в Астраханской области проголосовали более 270 тысяч избирателей

Это более трети от количества обладающих избирательным правом в регионе. По данным Астраханской областной избирательной комиссии, 15 марта на 20:00 (то есть на время закрытия избирательных участков) в Астраханской области своим избирательным правом воспользовались 270 523 человека - это 38,42% от всех избирателей региона.