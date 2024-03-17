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Майами (WTA). Халеп вернется в тур матчем с Бадосой и может выйти на Соболенко, Александрова и Павлюченкова попали в четверть к Швентек

Майами (WTA). Халеп вернется в тур матчем с Бадосой и может выйти на Соболенко, Александрова и Павлюченкова попали в четверть к Швентек

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Майами, который стартует 19 марта. Ига Швентек (1) начнет матчем против Магдалены Фрех или Камилы Джорджи.

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