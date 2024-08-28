В Воронежской области вблизи взрывоопасных объектов произошло позгорание

В Россошанском районе Воронежской области падение обломков беспилотного летательного аппарата привело к возгоранию вблизи взрывоопасных объектов, однако детонации удалось избежать, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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