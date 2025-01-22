Покупки Китаем оборудования в России за год увеличились до 1,03 миллиарда долларов

Данными поделилось таможенное управление КНР Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год увеличились практически на треть — до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного управления КНР.
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