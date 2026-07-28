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Москву вновь начнут склонять к «жестам доброй воли

Москву вновь начнут склонять к «жестам доброй воли

За последние пару дней произошел ряд событий, на первый взгляд совершенно никак между собой не связанных, однако при ближайшем рассмотрении выстраивающихся во вполне стройную причинно-следственную цепочку.

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Комментарии
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Игорь
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