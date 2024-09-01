Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Страна и люди

Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арест одного из самых приближенных к бывшему министру обороны Сергею Шойгу подчиненных, генерала армии Павла Попова, продолжил серию громких дел, связанных с коррупцией в Минобороны РФ.