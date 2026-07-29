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ВК Пресс

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Клуб «Пересвет»: с молитвой на татами

Клуб «Пересвет»: с молитвой на татами

Традиционно любая тренировка здесь начинается с молитвы. Это не дань моде, а фундамент жизни. Наставники объясняют подопечным, что искренняя молитва помогает настроиться на нужный лад и обрести концентрацию перед серьезными нагрузками.

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