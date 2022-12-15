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На Украине гремят взрывы: Сразу после воздушной тревоги "задрожали" две области

На Украине гремят взрывы: Сразу после воздушной тревоги "задрожали" две области

На Украине объявили воздушную тревогу и почти сразу в двух областях загремели взрывы.По данным украинских СМИ, воздушная тревога сработала в Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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