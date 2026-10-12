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Аргументы и Факты

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Глава британской партии Reform UK призвал Зеленского провести выборы

Глава британской партии Reform UK призвал Зеленского провести выборы

Руководитель британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж обратился к Владимиру Зеленскому с призывом организовать проведение президентских выборов.

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