Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Каблучко
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Керченский шпион, самарский «курсант-пулеметчик» и поджигатели-неудачники из Приморья: отлов продолжается

Керченский шпион, самарский «курсант-пулеметчик» и поджигатели-неудачники из Приморья: отлов продолжается

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи, подозреваемого в госизмене. Как утверждает ведомство, он по собственной инициативе вышел на представителя украинской военной разведки, с которым общался через мессенджер и по заданию которого фиксировал передвижения колонн российской военной техники в направлении зоны СВО.

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