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Госдеп опроверг информацию об эвакуации американского посольства в Ираке

Госдеп опроверг информацию об эвакуации американского посольства в Ираке

Госдепартамент США опроверг РИА "Новости" сообщение об эвакуации посольства Соединенных Штатов из иракской столицы Багдада, где проходят столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.

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