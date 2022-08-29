Госдеп опроверг информацию об эвакуации американского посольства в Ираке

Госдепартамент США опроверг РИА "Новости" сообщение об эвакуации посольства Соединенных Штатов из иракской столицы Багдада, где проходят столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
Госдепартамент США опроверг РИА "Новости" сообщение об эвакуации посольства Соединенных Штатов из иракской столицы Багдада, где проходят столкновения между правительственными силами и сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
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