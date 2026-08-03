«Это не про запреты, это про безопасность»: как сотрудники Мосбезопасности и дружинники предотвращают трагедии на воде

В жару москвичи стремятся к воде — но не всегда туда, где безопасно. Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» и народные дружинники ежедневно патрулируют столичные водоемы, чтобы вовремя заметить нарушителей и предотвратить возможные трагедии.