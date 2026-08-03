МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

«Это не про запреты, это про безопасность»: как сотрудники Мосбезопасности и дружинники предотвращают трагедии на воде

«Это не про запреты, это про безопасность»: как сотрудники Мосбезопасности и дружинники предотвращают трагедии на воде

В жару москвичи стремятся к воде — но не всегда туда, где безопасно. Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» и народные дружинники ежедневно патрулируют столичные водоемы, чтобы вовремя заметить нарушителей и предотвратить возможные трагедии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии