Показаны кадры точного поражения FPV-дронами позиций ВСУ В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены моменты чрезвычайно точных и эффективных ударов FPV-дронами по позициям боевиков киевского режима.
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Показаны кадры точного поражения FPV-дронами позиций ВСУ В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены моменты чрезвычайно точных и эффективных ударов FPV-дронами по позициям боевиков киевского режима.
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