В Барнауле обновляют дорожную разметку: работы идут на десятках улиц

В Барнауле продолжаются работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети. За последние четыре недели специалисты обновили продольную разметку на десятках городских магистралей и улиц, используя современные износостойкие материалы.
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