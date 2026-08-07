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В Барнауле обновляют дорожную разметку: работы идут на десятках улиц

В Барнауле обновляют дорожную разметку: работы идут на десятках улиц

В Барнауле продолжаются работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети. За последние четыре недели специалисты обновили продольную разметку на десятках городских магистралей и улиц, используя современные износостойкие материалы.

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