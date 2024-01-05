Ивлеева "угрожает", Киркоров сделал татуировку "на перерождение"

Ирина Котова

У меня нет никого из знакомых бабушек, да и не только из них, кому бы он нравился, никогда не слышала, чтобы он кому- то нравился, наши люди совсем на другом воспитаны и на других представителях культуры, а не на этих...черт знает, как их и назвать- то, одни и те же " лица", как это может кому- то нравиться?