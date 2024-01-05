Ивлеева "угрожает", Киркоров сделал татуировку "на перерождение"

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Комментарии
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Ирина Котова
У меня нет никого из знакомых бабушек, да и не только из них, кому бы он нравился, никогда не слышала, чтобы он кому- то нравился, наши люди совсем на другом воспитаны и на других представителях культуры, а не на этих...черт знает, как их и назвать- то, одни и те же &quot; лица&quot;, как это может кому- то нравиться?
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1 час.
КП
Ксения Павлова
лучше &quot;не туда!😀😀😀
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1 час.
Неизвестно Неизвестно
Этот клоун сам себе титулы навесил и происхождение. Как будто бы он болгарин. Никакой он не болгарин, а просто такой ход маркетинговый. Их надо всех лишить полученных званий, потому что этот шоу-бизнес никакого не имеет отношения к культуре.
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37 мин.

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